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Василевская поблагодарила Лукашенко и Путина за свой полет в космос

Первая женщина-космонавт из Беларуси Марина Василевская и российский космонавт Олег Новицкий записали обращение из МКС для участников форума «Союзное государство. Научный прорыв».

Источник: Sputnik.by

Космонавты поприветствовали участников форума с борта МКС.

«Трудно передать эмоции, которые меня сейчас охватывают. Это чувство гордости за то, что я получила возможность первой среди белорусских женщин поработать в космосе. И чувство глубокой благодарности руководителям наших государств ― уважаемым Александру Григорьевичу Лукашенко и Владимиру Владимировичу Путину, которые именно мне доверили принять участие в 21-й экспедиции посещения Международной космической станции», ― сказала Василевская.

Российский космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий отметил тесное сотрудничество российских и белорусских ученых и специалистов, и созданные ими современные космические технологии и технику, которые сделали возможным нынешний совместный полет на МКС.

«Мы надеемся, что результаты научных экспериментов, проводимых в ходе этого полета, помогут дальнейшему развитию совместной деятельности научных сотрудников и технических специалистов Беларуси и России», ― сказал Новицкий.

Кроме того, таким образом будет укрепляться и технологический суверенитет двух стран, отметил Новицкий.

Космонавты пожелали участникам форума удачи и успехов. Пусть дискуссии и идеи, прозвучавшие на форуме, послужат на благо народов двух стран, добавила Василевская.