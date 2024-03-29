Василевская поблагодарила Лукашенко и Путина за свой полет в космос

«Трудно передать эмоции, которые меня сейчас охватывают. Это чувство гордости за то, что я получила возможность первой среди белорусских женщин поработать в космосе. И чувство глубокой благодарности руководителям наших государств ― уважаемым Александру Григорьевичу Лукашенко и Владимиру Владимировичу Путину, которые именно мне доверили принять участие в 21-й экспедиции посещения Международной космической станции», ― сказала Василевская.