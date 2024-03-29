«Променад, аквапарк и аттракционы»: что планируют построить на новом курорте рядом с Янтарным

На территории нового курорта «Белая дюна» рядом с Янтарным планируют построить променад, аквакомплекс и парк развлечений. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов на профильном совещании под руководством президента Владимира Путина.
Этим проектом предусмотрено строительство многофункциональных санаторно-курортных комплексов, открытых бассейнов с морской и термальной водой, что позволит сделать этот курорт круглогодичным; размещение в границах рассматриваемой территории иных точек притяжения — это в том числе променад, парк развлечений, аквапарк, инфраструктура для водных видов спорта, — цитируют Алиханова на сайте Кремля.
На новом курорте собираются открыть гостиницы на 10,5 тысячи номеров. Там планируют создать 17,8 тысячи рабочих мест. Туристический поток в «Белую дюну» оценивают в 1,1 миллиона человек ежегодно.
«Ожидаемая загруженность курорта, понятно, в летний сезон будет высокой — 90% и выше. При этом исходим из того, что в зимний сезон она не снизится ниже 45%, и, таким образом, среднегодовая загруженность должна составить не менее 70%», — отметил Антон Алиханов.
Курорт предлагают разместить на 35 участках общей площадью 479 гектаров в районе Поваровки. По словам губернатора, уникальность территории — береговая линия протяжённостью более пяти километров и шириной местами до 300 метров.
Частные инвестиции в проект могут составить 379 миллиардов рублей. Государство рассчитывает вложить 37,3 миллиарда в инфраструктуру: железную дорогу, газопровод, электростанцию, водозабор, канализацию, берегозащиту, съезд с Приморского кольца и рекультивацию мусорного полигона.
О планах разместить на побережье курорт с зоной дьюти фри стало известно в апреле 2023 года. Его главной особенностью называли большой бассейн на берегу моря, доступный для туристов и местных жителей в течение всего года.