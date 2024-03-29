«Променад, аквапарк и аттракционы»: что планируют построить на новом курорте рядом с Янтарным

«Ожидаемая загруженность курорта, понятно, в летний сезон будет высокой — 90% и выше. При этом исходим из того, что в зимний сезон она не снизится ниже 45%, и, таким образом, среднегодовая загруженность должна составить не менее 70%», — отметил Антон Алиханов.