Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля — подробности

ТАШКЕНТ, 29 марта — Sputnik. В Узбекистане С 1 апреля 2024 года вступит в силу ряд нововведений. В частности, будет увеличен минимальный размер уставного капитала банков, некоторым одиноким престарелым людям будут выделять бесплатные билеты на поезд, а также ежемесячно будут премировать носителей образцов нематериального культурного наследия. Подробности — в материале Sputnik Узбекистан.
Повышается минимальный размер «уставника» банков
Согласно поправкам, внесенным в Закон «О банках и банковской деятельности», минимальный размер уставного капитала банка ранее составлявший 100 млрд сумов, повышается в три этапа. С 1 сентября 2023 года он повысился до 200 млрд сумов, с 1 апреля 2024 — достигнет 350 млрд сумов, а с 1 января 2025 — 500 млрд сумов. Цель — обеспечение стабильности и устойчивости банковского сектора", повышение уровня капитализации банков и привлечение в сферу зарубежных инвесторов.
Банки должны привести свой уставный капитал в соответствие с минимальным порогом в указанные сроки. При слиянии банков, их разделении или выделении одного банка из другого уставный капитал формируется исходя из минимального размера на день создания или реорганизации.
Совершенствуется система соцпомощи престарелым и инвалидам
Согласно постановлению Президента «О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе», Центром социальных услуг «Инсон» ведется Реестр одиноких и одиноко проживающих престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.
С 1 апреля 2024 года одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в Реестр, и непосредственно сопровождающему их лицу раз в год будут выделять бесплатные железнодорожные или междугородние автобусные билеты (туда и обратно).
С 1 апреля 2024 года лицам, находящимся в центрах социальной поддержки, расположенных в Самаркандской и Ферганской областях, а также Ташкенте, в порядке эксперимента:
создадут возможности для краткосрочного и долгосрочного пребывания или полного отбытия из дома-интерната по их потребности и желанию;
будут оказывать краткосрочные и долгосрочные социальные и реабилитационные услуги в мобильной форме и в форме дневных посещений.
При этом данными услугами пользуются:
нуждающиеся в постороннем уходе престарелые и лица с инвалидностью семей, включенных в ИТ «Единый реестр социальной защиты», один раз в год на бесплатной основе;
престарелые и лица с инвалидностью региона, в котором расположены центры социальной поддержки, на договорной основе.
Носителей образцов нематериального культурного наследия Узбекистана будут ежемесячно премировать.
Согласно Постановлению президента «О дополнительных мерах по развитию охраны, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия» с 1 апреля 2024 года:
определят 20 узбекистанцев-носителей уникальных и (или) находящихся под угрозой исчезновения образцов нематериального культурного наследия. Им окажут содействие, определят показатели оценки их деятельности. Тех, кто выполнит данные показатели, будут ежемесячно поощрять в размере 5 млн сумов за счет средств внебюджетного фонда министерства культуры;
по особо ценным образцам нематериального культурного наследия будут ежегодно предоставляться госзаказы на создание 50 аудиовизуальных произведений для записи и широкой пропаганды образцов нематериального культурного наследия, включая публикацию в интернете и социальных сетях.
Для комплексного развития образцов нематериального культурного наследия:
вводится целостная непрерывная система «подготовка — обучение — воссоздание — сохранение — популяризация»;
наладят работу научно-практических и творческих школ;
в НИИ культуроведения и нематериального культурного наследия создадут лабораторию этно-фольклора.
Сертификация архитекторов
Согласно Указу президента «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках административных реформ» внедряется система сертификации один раз в 3 года по направлениям деятельности определенных категорий специалистов в сфере градостроительства.
В частности, с 1 апреля 2024 года:
архитекторов районов (городов) и областей;
инспекторов территориальных инспекций по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Рабочим органом по организации сертификации специалистов будет Институт по развитию компетенций при Минстрое.
Некоторым предпринимателям предоставят субсидии
С 1 апреля 2024 года субсидии, льготы и преференции применяются к субъектам предпринимательства в зависимости от их позиции в рейтинге устойчивости.
С 1 апреля 2024 года до 1 апреля 2026 года субъектам предпринимательства, оказывающим гостиничные услуги, по итогам соответствующего квартала, будут выделять субсидию за счет суммы туристских (гостиничных) сборов, перечисленных в Фонд поддержки туризма. При этом в случае комфортного оснащения субъектами предпринимательства не менее трех номеров гостиницы для пользования креслами-колясками лицами с инвалидностью, а также установления дисплея и голосовых устройств для слухового и зрительного восприятия, данным субъектам предпринимательства за каждый специально оснащенный номер предоставят субсидию от 1 до 2 млн сумов.
Запускаются новые культурные проекты
Согласно Постановлению президента «О мерах по дальнейшему повышению уровня оказания культурных услуг населению» с 1 апреля 2024 года:
будет запущен проект «Уличное искусство и музыка» в локациях, определенных в документе;
планируется реализовать медиапроект «Волны культуры». В рамках конкурса за лучшие высокоидейные медиапродукты, положительно воспринятые общественностью, предусмотрена премия в размере 50 млн сумов;
планируется реализовать проект «Путешествие со звездой» с участием популярных среди населения личностей, имеющих в социальных сетях более 500 тыс. подписчиков.
Изменятся ставки акциза
ставка акциза на бензиновую продукцию с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопных газах индексируется на 12%, при этом сохраняются ставки акциза на бензин марки АИ-91, а также топливо с более высоким показателем октанового числа.
вводится акциз в размере 500 сумов за 1 литр сахаросодержащих газированных напитков;
для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн предлагается ввести дорожный сбор в размере 5-кратной годовой базовой расчетной величины.