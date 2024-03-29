Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля — подробности

С 1 апреля 2024 года до 1 апреля 2026 года субъектам предпринимательства, оказывающим гостиничные услуги, по итогам соответствующего квартала, будут выделять субсидию за счет суммы туристских (гостиничных) сборов, перечисленных в Фонд поддержки туризма. При этом в случае комфортного оснащения субъектами предпринимательства не менее трех номеров гостиницы для пользования креслами-колясками лицами с инвалидностью, а также установления дисплея и голосовых устройств для слухового и зрительного восприятия, данным субъектам предпринимательства за каждый специально оснащенный номер предоставят субсидию от 1 до 2 млн сумов.