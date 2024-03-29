В Казахстане педагогов будут по-новому принимать на работу

«Теперь все сведения педагогов будут отражены в модуле “Портфолио педагога” — это электронное досье педагога, которое состоит из следующих разделов: информация о педагоге, об образовании, о состоянии здоровья, об опыте работы, о правонарушениях, прохождении аттестации, наградах, наставничестве, цифровых документах».Пресс-служба Минпросвещения РК.