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В Казахстане педагогов будут по-новому принимать на работу

В Казахстане педагогов будут по-новому принимать на работу — систему приема автоматизировали. Об этом 29 марта 2024 года рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Из релиза следует, что с 1 апреля в Национальной образовательной базе данных (НОБД) Министерством просвещения РК запускается новый модуль по приему на работу педагогов в школу.

«Эта мера направлена на борьбу с коррупцией и прозрачное проведение конкурсных процедур», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что внедряется автоматизация по передаче документов для аттестации.

«Теперь все сведения педагогов будут отражены в модуле “Портфолио педагога” — это электронное досье педагога, которое состоит из следующих разделов: информация о педагоге, об образовании, о состоянии здоровья, об опыте работы, о правонарушениях, прохождении аттестации, наградах, наставничестве, цифровых документах».Пресс-служба Минпросвещения РК.

Как отметила замдиректора Департамента цифровизации МП РК Майра Маралбаева, прозрачность и подотчетность играют центральную роль в борьбе с коррупцией.

«С вводом данных модулей планируется полное исключение бумажного документооборота и коррупционных рисков при трудоустройстве педагогов. Перед запуском системы для специалистов управления, отделов и организаций образования организовано обучение».Майра Маралбаева.

В Минпросвещения РК рассказали, что ранее модуль успешно апробирован в школах Шымкента и Шахтинска.

Также для создания прозрачных условий по поиску работы и подбору необходимого персонала, в том числе в других регионах страны, планируется интеграционное взаимодействие НОБД с платформой «Электронная биржа труда».