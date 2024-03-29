В мае в Казани запустят фонтаны

В мае планируется запустить казанские фонтаны. В городе всего их насчитывается 36, четыре из которых не используются в связи с аварийным состоянием чаш, насосного оборудования, запорно-регулируемой арматуры и трубопроводов.
В скором времени рабочие снимут защитные настилы после зимы и проведут ревизию всего оборудования. После чего фонтаны помоют, очистят, при необходимости покрасят чаши и заполнят водой, сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.
В прошлом году были отремонтированы и запущены фонтаны в парке Петрова и сквере Славы, а также воссоздан исторический фонтан в саду Рыбака. Они долгое время не работали из-за неудовлетворительного состояния.
В сентябре фонтаны закрывают настилом на зимний период. Напомним, в прошлом году консервация сооружений началась раньше обычного. Это было связано с резким похолоданием — из-за низких температур воздуха оборудование может повредиться.