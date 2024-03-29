В Новосибирске на выходных ожидается дождливая погода

При этом температура в субботу может составлять до +7 градусов. Об этом сообщили в Западно-сибирском метеоцентре.
Так, 30 марта, днем будет наблюдаться небольшой дождь. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура ночью 0… +2 градуса, днем +5… +7 градусов.
31 марта, днем будет идти небольшой дождь. Ветер западный 3−8 м/с. Температура ночью −1… −3 градуса. Днем +1… +3 градусов.
1 апреля в городе будет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер с юго-западным направлением 4−9 м/с. Температура ночью составит от −1 до −3 градусов. Днем +1… +3 градуса.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова доставили в суд из-за обвинения в мошенничестве.