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В Новосибирске на выходных ожидается дождливая погода

На выходных будет ожидаться пасмурная и дождливая погода.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 757 мм рт. ст. +6°

При этом температура в субботу может составлять до +7 градусов. Об этом сообщили в Западно-сибирском метеоцентре.

Так, 30 марта, днем будет наблюдаться небольшой дождь. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура ночью 0… +2 градуса, днем +5… +7 градусов.

31 марта, днем будет идти небольшой дождь. Ветер западный 3−8 м/с. Температура ночью −1… −3 градуса. Днем +1… +3 градусов.

1 апреля в городе будет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер с юго-западным направлением 4−9 м/с. Температура ночью составит от −1 до −3 градусов. Днем +1… +3 градуса.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова доставили в суд из-за обвинения в мошенничестве.