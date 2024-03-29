Казахстанским детям задолжали 14 миллиардов тенге

«С начала года на исполнении находится 291 392 исполнительных производства о взыскании алиментов. Из них 12 345 являются проблемными, сумма задолженностей равна 14,6 млрд тенге», — заявил он.
Больше всего проблемных случаев приходится на:
Туркестанскую область — 806 (2 млрд 185 млн тенге);Алматинскую область — 2 579 (1 млрд 943 млн тенге);Астану — 1 802 (1 млрд 877 млн тенге);Шымкент — 728 (1 млрд 290 млн тенге).
В Алматы, по его словам, в производстве находятся 1 145 дел на сумму 528 млн тенге.
Меньше всего проблемных алиментных производств в Акмолинской, Атырауской и Улытауской областях.
Ранее сообщалось, что неплательщиков алиментов в Алматы заставили отдать трехкомнатную квартиру и Lexus.