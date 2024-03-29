Небольшие дожди и до +22°С ожидаются в Беларуси 30 марта

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди и до плюс 22 градусов будет в Беларуси 30 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северу местами возможны небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 3−8 м/с.



Температура воздуха ночью составит плюс 2−8 градусов, днем — 15−20 градусов тепла, по югу столбик термометра может подняться до плюс 22.