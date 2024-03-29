Мэр Тольятти рассказал, что в ситуация с подтоплениями в городе улучшается

Мэр Тольятти Николай Ренц рассказал, что ситуация с подтоплениями в городе становится лучше. 29 марта коммунальщики ликвидировали еще несколько участков, на которых скапливалась дождевая вода. Среди них — улица Вокзальная. Благодаря этому, по словам властей Тольятти, теперь в Автозаводском районе можно беспрепятственно проехать по всем магистральным улицам.