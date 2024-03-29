Мэр Тольятти рассказал, что в ситуация с подтоплениями в городе улучшается

Мэр Тольятти Николай Ренц рассказал, что ситуация с подтоплениями в городе становится лучше. 29 марта коммунальщики ликвидировали еще несколько участков, на которых скапливалась дождевая вода. Среди них — улица Вокзальная. Благодаря этому, по словам властей Тольятти, теперь в Автозаводском районе можно беспрепятственно проехать по всем магистральным улицам.
— Очистка ливневок от мусора и наледи, а также откачка воды производятся ночью и днем, — заверили в администрации Тольятти.
Коммунальщики также убирают с дорог оставшийся снег и грязь.
Движение все еще затруднено на улице Льва Толстого в Центральном районе Здесь нет ливневок, и воду откачивают с помощью помпы. Аналогичная ситуация на улице Базовой, где также воду откачивают постоянно.
На двух проблемных участках в Комсомольском районе, на улицах Никонова и Гидротехническая, уже нет такого большого скопления воды.
Напомним, что прокуратура начала проверку после многочисленных жалоб на затопление улиц Тольятти.