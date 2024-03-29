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Власти объявили охоту на медведя в Омской области

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области объявило в пятницу, 29 марта 2024 года, что 1 апреля 2024 года на территории региона открывается охота на медведя, которая продлится до 30 мая 2024 года.

В ведомстве напомнили, что при проведении охоты на медведя запрещены:

  • охота загоном, нагоном, с применением собак (за исключением применения собак охотничьих пород для добора раненого животного);
  • добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года рождения;
  • применение петель, использование патронов, снаряженных дробью или картечью.

Также в Минприроды напомнили, что если во время охоты на медведя животное ранено, его обязательно нужно подобрать.

В ведомстве напомнили, что охотники также должны соблюдать требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров.

флора и фауна