Власти объявили охоту на медведя в Омской области

В ведомстве напомнили, что при проведении охоты на медведя запрещены:
- охота загоном, нагоном, с применением собак (за исключением применения собак охотничьих пород для добора раненого животного);
- добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года рождения;
- применение петель, использование патронов, снаряженных дробью или картечью.
Также в Минприроды напомнили, что если во время охоты на медведя животное ранено, его обязательно нужно подобрать.
В ведомстве напомнили, что охотники также должны соблюдать требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров.