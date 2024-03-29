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Шакро Молодой освободился из колонии по УДО

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), ранее осужденный за вымогательство и взятки экс-руководителям СК Москвы, вышел из колонии по решению об условно-досрочном освобождении. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Так и есть», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о выходе Калашова из колонии.

Ранее Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Информация о том, что Калашов собирается подать ходатайство об УДО появилась в Telegram-каналах в феврале прошлого года. На тот момент он отбывал наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю в поселке Двубратский.

В марте 2018 года Калашов был признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.