Шакро Молодой освободился из колонии по УДО

«Так и есть», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о выходе Калашова из колонии.
Ранее Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Информация о том, что Калашов собирается подать ходатайство об УДО появилась в Telegram-каналах в феврале прошлого года. На тот момент он отбывал наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю в поселке Двубратский.
В марте 2018 года Калашов был признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.