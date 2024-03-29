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На набережной Музея Мирового океана в Калининграде зацвели сакуры

Два дерева находятся рядом с главным корпусом.

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На набережной Преголи в Калининграде зацвели сакуры. Два дерева находятся рядом с Музеем Мирового океана.

Обычно сакура распускается в конце марта-начале апреля. В 2020 году из-за тёплой погоды она зацвела в феврале. В 2022-м и 2023-м дерево распустилось в начале апреля.

Сакура у Музея Мирового океана не единственное растение этого вида в Калининграде. В 2021 году рядом с СК «Янтарный» на Сельме высадили целую аллею. Вдоль улицы Елизаветинской растут деревья сорта Prunus Serrulata — вишня мелькопильчатая.

флора и фауна