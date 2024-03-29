Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элитный ЖК в Алматы остался без света из-за многомиллионных долгов

Жители Esentai City вынуждены существовать без электричества. Это произошло из-за того, что у жилого комплекса образовалась крупная задолженность, сообщает Zakon.kz.

Источник: Reuters

В пресс-службе АО «Алатау жарық компаниясы» отметили:

«Из-за образовавшейся крупной задолженности в ЖК “Есентай сити” по заявке ТОО “Алматы ЭнергоСбыт” произведено отключение электроэнергии».

Тем временем в ТОО «Алматы ЭнергоСбыт» уточнили сумму долга.

«На данный момент общий долг ЖК Esentai city составляет около 33 млн тенге», — говорится в сообщении.

Примечательно, что на сайте комплекса обозначено следующее: «Это город в городе, где главный акцент сделан на комфорте жизни для современного человека».

28 марта 2024 года в Алматы из-за ухудшения погодных условий аварийные бригады «Алматы Қала Жарық» и «Алатау Жарық Компаниясы» обратились с заявлением. Они отметили, что работают в усиленном режиме.