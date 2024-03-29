Элитный ЖК в Алматы остался без света из-за многомиллионных долгов

В пресс-службе АО «Алатау жарық компаниясы» отметили:
«Из-за образовавшейся крупной задолженности в ЖК “Есентай сити” по заявке ТОО “Алматы ЭнергоСбыт” произведено отключение электроэнергии».
Тем временем в ТОО «Алматы ЭнергоСбыт» уточнили сумму долга.
«На данный момент общий долг ЖК Esentai city составляет около 33 млн тенге», — говорится в сообщении.
Примечательно, что на сайте комплекса обозначено следующее: «Это город в городе, где главный акцент сделан на комфорте жизни для современного человека».
28 марта 2024 года в Алматы из-за ухудшения погодных условий аварийные бригады «Алматы Қала Жарық» и «Алатау Жарық Компаниясы» обратились с заявлением. Они отметили, что работают в усиленном режиме.