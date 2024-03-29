На улицу только с зонтом: погода в Самаре на выходные 30−31 марта 2024

Южный циклонический вихрь с фронтальными разделами продолжает царствовать в Самарской области. Благодаря ему в ближайший уикенд в регионе сохранится промозглая и ветреная погода. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре в выходные
По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 30 марта 2024 года, в Самарской области будет на удивление морозно: −2…-7 градусов, а местами до −12. Днем переменная облачность, +3…+8 градусов, небольшие осадки.
В ночь на воскресенье, 31 марта 2024 года, зарядит умеренный дождь, но будет уже тепло: 0…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов. Дождь продолжится. В оба выходных дня будет ветрено: 5−12 м/с.
Сервис Gismeteo.ru сообщает, что субботу, 30 марта, в Самарской области будет преимущественно облачно, +3…+4 градуса днем. После обеда пройдет небольшой дождь. В ночь на воскресенье ожидается +3 градуса и продолжит лить дождь. Днем пасмурно, +3…+6 градусов, осадки будут идти до самого вечера. Скорость ветра составит 5−7 м/с.