На улицу только с зонтом: погода в Самаре на выходные 30−31 марта 2024

Южный циклонический вихрь с фронтальными разделами продолжает царствовать в Самарской области. Благодаря ему в ближайший уикенд в регионе сохранится промозглая и ветреная погода. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре в выходные 30—31 марта 2024 года.