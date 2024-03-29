Роструд: Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 22 по 27 апреля

«Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд (при пятидневной рабочей неделе)», — сообщается в Telegram-канале Роструда.
Напомним, во время майских праздников россияне смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
Ведомство также публикует календарь на предстоящий месяц и рассказывает об апрельских праздниках. Так, 12 апреля отмечается День космонавтики, 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения, 20 апреля — Национальный день донора.
Кроме того, 7 апреля в календаре День геолога, 21 апреля — День главного бухгалтера, 28 апреля — Всемирный день охраны труда, 30 апреля — День пожарной охраны.