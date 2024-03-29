Роструд: Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 22 по 27 апреля

«Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд (при пятидневной рабочей неделе)», — сообщается в Telegram-канале Роструда.