Подарок из Африки: на Крым надвигается аномальная жара до +25 градусов

Когда же Черное и Азовские моря прогреется до желанных, комфортных 20 градусов, пока неизвестно. Синоптик отметила, что прогноза по прогреванию морской воды вообще не существует. Но крымчане и гости полуострова на практике знают, что купальный сезон, если не брать во внимание моржей-смельчаков, начинается с приходом календарного лета.