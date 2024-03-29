Подарок из Африки: на Крым надвигается аномальная жара до +25 градусов

Крымчане не успели спрятать надоевшие пуховики и куртки, как снова нужно лезть в антресоли, чтобы доставать сарафаны и купальники — в первый день апреля столбик термометра покажет целых 25 градусов!
— Забудьте про купание в море — об этом говорить еще слишком рано, — считает Татьяна Любецкая, заместитель начальника ФГБУ «Крымское УГМС», начальник регионального гидрометцентра. — Море не торопится прогреваться, самая теплая вода на сегодняшний день у Херсонского маяка, но там всего плюс 10…11 градусов.
Когда же Черное и Азовские моря прогреется до желанных, комфортных 20 градусов, пока неизвестно. Синоптик отметила, что прогноза по прогреванию морской воды вообще не существует. Но крымчане и гости полуострова на практике знают, что купальный сезон, если не брать во внимание моржей-смельчаков, начинается с приходом календарного лета.
Хотя уже сейчас на пляжах можно встретить отдыхающих одетых очень разномастно — одни дышат морским воздухом, кутаясь в куртки, а другие уже загорают в одних плавках.
Воздух же на Крымском полуострове, куда предсказуемее, чем жидкость.
— В выходные природа побалует чудесной погодой. Весна в полном разгаре. В субботу, 30-го марта на побережье +12…17°, в степных и предгорных районах, к которым относится наш Симферополь — 18−23°.
Градус начнет повышаться с каждым днем: в воскресенье, 31 марта, столбик термометра доберется до отметки «+22».
— 1 апреля, действительно будет +25 градусов. Тепло продержится до 2-го апреля включительно, хотя во вторник проявит себя малоприятный юго-западный ветер до 15−20 метров в секунду, — сообщила метеоролог.
И потом пойдет температура пойдет на спад — будет до + 14…19°. Обидно, конечно, но зато дождей на следующей неделе предвидится.
Потепление в то время, когда апрель сменят март, с полным правом можно причислить к аномальным.
— Температура воздуха на полуострове на 7…9 градусов выше многолетней климатической нормы — это очень много, — отметила Татьяна Любецкая.
Синоптики затрудняются назвать точную причину такой аномалии, но понятно одно — не обошлось без вторжения воздушных масс с севера Африки и Средиземноморья.