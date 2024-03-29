450-летнему юбилею Уфы посвятят первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс

Мировой и общероссийский рекорд выполнит летчик-инструктор Александр Лынник из Уфы вместе летчиком-космонавтом и героем России Михаилом Корниенко, а также главой «Стратонавтики» Денисом Ефремовым. Символика юбилейной даты будет нанесена на нашивки рюкзаков парашютистов и окажется в стратосфере на высоте десяти тысяч метров.