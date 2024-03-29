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Сильные дожди: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

Прогноз погоды в Казахстане на 30 марта — 01 апреля 2024 года опубликовал Казгидромет.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 29 мар — Sputnik. Обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будет оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана, прогнозируют синоптики.

Сохраняются осадки преимущественно в виде дождя. Сильные осадки, в основном дождь, прогнозируются 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта в Восточно-Казахстанской области. Сильные дожди пройдут 30 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, 30—31 марта в Алматинской и Жетысуской областях.

На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3−10 мороза, днем повышение до 5−13 тепла. В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до 6 мороза-2 тепла, днем повысятся до 5−18 тепла. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 1−6 тепла, днем до 13−18 тепла.