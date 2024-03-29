Сильные дожди: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3−10 мороза, днем повышение до 5−13 тепла. В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до 6 мороза-2 тепла, днем повысятся до 5−18 тепла. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 1−6 тепла, днем до 13−18 тепла.