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В Омской области создали оперштаб по подготовке к двум природным опасностям

В четверг, 28 марта 2024 года, подписано постановление правительства Омской области о создании межведомственного оперативного штаба, которому, у частности, предстоит контролировать мероприятия по подготовке к двум природным опасностям — паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.

«Создать межведомственный оперативный штаб по контролю за выполнением мероприятий по организации подготовки и сопровождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона на территории Омской области», — указано в документе.

Согласно тексту постановления, в задачи штаба, в частности, будет входить выработка предложений и мероприятий, направленных на своевременное реагирование при ухудшении паводкоопасной или пожароопасной обстановки в регионе и повышение эффективности выполнения мероприятий по организации подготовки и сопровождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона.

Руководителем оперштаба назначается заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин. Кроме того, в заседаниях в обязательном порядке должны участвовать руководители (или их заместители) региональных Минбезопасности, Минприроды, Минсельхоза и Главного управления лесного хозяйства.

Кроме того, документом рекомендуется органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области создать аналогичные оперштабы.