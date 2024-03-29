В Омской области создали оперштаб по подготовке к двум природным опасностям

Согласно тексту постановления, в задачи штаба, в частности, будет входить выработка предложений и мероприятий, направленных на своевременное реагирование при ухудшении паводкоопасной или пожароопасной обстановки в регионе и повышение эффективности выполнения мероприятий по организации подготовки и сопровождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона.