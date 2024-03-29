30 улиц Ростова останутся без горячей воды на время опрессовки теплосетей

Ростовчанам напоминают: во время гидравлических испытаний могут обнаруживаться течи, порывы и размывы грунта. Подходить к таким местам опасно. Нужно держаться в стороне от потоков воды и сразу же обращаться в диспетчерскую или по номеру «112».