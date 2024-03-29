30 улиц Ростова останутся без горячей воды на время опрессовки теплосетей

30 улиц Ростова-на-Дону останутся без горячей воды в связи с гидравлической опрессовкой коммуникаций. Плановые работы будут проводиться с 15 по 28 марта 2024 года, предупреждает компания «Ростовские тепловые сети».
Горячей воды не будет:
— на Северном в границах улиц Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — Королева — Космонавтов — Волкова;
— в районе «Темерник»: Лелюшенко — Миронова — Думенко;
— в проспекта Ленина: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Ярослава Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — Нагибина — Новаторов — Врубовая — Актюбинский.
Горячую воду начнут подавать без дополнительного оповещения.
Ростовчанам напоминают: во время гидравлических испытаний могут обнаруживаться течи, порывы и размывы грунта. Подходить к таким местам опасно. Нужно держаться в стороне от потоков воды и сразу же обращаться в диспетчерскую или по номеру «112».