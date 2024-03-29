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30 улиц Ростова останутся без горячей воды на время опрессовки теплосетей

В трех территориях Ростова-на-Дону на две недели отключат горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

30 улиц Ростова-на-Дону останутся без горячей воды в связи с гидравлической опрессовкой коммуникаций. Плановые работы будут проводиться с 15 по 28 марта 2024 года, предупреждает компания «Ростовские тепловые сети».

Горячей воды не будет:

— на Северном в границах улиц Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — Королева — Космонавтов — Волкова;

— в районе «Темерник»: Лелюшенко — Миронова — Думенко;

— в проспекта Ленина: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Ярослава Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — Нагибина — Новаторов — Врубовая — Актюбинский.

Горячую воду начнут подавать без дополнительного оповещения.

Ростовчанам напоминают: во время гидравлических испытаний могут обнаруживаться течи, порывы и размывы грунта. Подходить к таким местам опасно. Нужно держаться в стороне от потоков воды и сразу же обращаться в диспетчерскую или по номеру «112».

ЖКХ