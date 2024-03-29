Экс-главу МЧС России по Кузбассу освободили по делу о «Зимней вишне»

Как сообщает ТАСС, Кемеровский областной суд освободил экс-главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова от наказания за халатность в связи с истечением срока давности. Его приговаривали к 10,5 года колонии по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Также мы писали, что на свободу вышел экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григорий Терентьев. В прошлом году по делу о «Зимней вишне» его приговорили к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу 120 тыс. рублей.
25 марта исполнилось шесть лет со дня пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибло 60 человек (из них 37 детей). kuzbass.aif.ru вспоминал тех, кто спасся в «Зимней вишне», и тех, кто не выжил.