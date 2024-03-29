Экс-главу МЧС России по Кузбассу освободили по делу о «Зимней вишне»

25 марта исполнилось шесть лет со дня пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибло 60 человек (из них 37 детей). kuzbass.aif.ru вспоминал тех, кто спасся в «Зимней вишне», и тех, кто не выжил.