Топ омских школ: где чаще всего сдают ЕГЭ на 100 баллов?

Если вы собираетесь поступать в вуз на бюджет, то вам необходима качественная подготовка к ЕГЭ. Можно записаться на курсы в онлайн-школу или найти хорошего репетитора, однако готовьтесь отдать приличную сумму за год (или даже два) занятий. Есть и другой вариант — в Омске существуют такие школы, где учителя самостоятельно подготовят вашего ребёнка к экзаменам.
Мы проанализировали статистику Минобразования Омской области за последние три года и составили топ-5 школ города с наибольшим количеством ребят-стобалльников на ЕГЭ.
Достойны упоминания
В шестёрку лучших попали те учебные заведения города, в которых подготовили четыре и больше стобалльников. Однако перечислим и те школы Омска, в которых с 2021 по 2023 год появилось две или три стобалльные работы на ЕГЭ:
- Гимназия № 19 — 2 человека
- Лицей № 29 — 2 человека
- Школа № 58 — 2 человека
- Школа № 73 с углублëнным изучением отдельных предметов — 2 человека
- Школа № 132 — 2 человека
- Гимназия № 139 — 2 человека
- Гимназия № 147 — 2 человека
- Школа № 24 — 3 человека
- Школа № 30 — 3 человека
- Гимназия № 84 — 3 человека
- Гимназия № 85 — 3 человека
- Школа № 109 с углублëнным изучением отдельных предметов — 3 человека
- Гимназия № 115 — 3 человека
- Лицей № 149 — 3 человека
6 место. Гимназия № 140 — 4 стобалльника
Список лучших открывает Гимназия № 140, которая находится в 12-м микрорайоне. В нашем списке она единственная, где стобалльники появлялись три последних года подряд, причём максимальный балл ребята получали исключительно по гуманитарным предметам: русскому языку (2021−23) и литературе (2023). В этом нет ничего удивительного: учебное заведение известно подготовкой к олимпиадам именно по языковым предметам.
Начиная с 10 класса в гимназии предусмотрено деление на естественно-научный, социально-экономический, технологический и гуманитарный классы. Попробовать свои силы и перейти можно, но стоит быть готовым к тому, что свободных мест может и не быть — преимущество при зачислении имеют те, кто учился здесь в девятом классе. Это, к слову, стандартная практика для большинства омских школ.
3−5 место. Гимназия № 150 — 5 стобалльников
Следующую позицию разделяют сразу три омские школы. Гимназия № 150 тоже расположена в Кировском округе, рядом с Левобережным рынком. Сверхудачным для школы стал 2022 год, когда максимум на ЕГЭ был достигнут аж четыре раза: трижды — на экзамене по русскому языку, и ещё один раз — на обществознании. Любопытно, что по основному профилю — а гимназия позиционирует себя как школа с углублённым изучением иностранных языков — ни одного максимума мы не обнаружили.
В 10 классе можно выбрать один из четырёх профилей обучения: физико-математический, гуманитарный, химико-биологический и социально-экономический. Интересно, что профильного русского языка нет ни в одном из классов, а в хим-био направлении присутствует 1 час психологии каждую неделю.
3−5 место. Многопрофильный центр развития одарённости № 117 — 5 стобалльников
Учебное заведение с необычной аббревиатурой МОЦРО не совсем правильно относить к городским школам — юридически оно принадлежит региону. Тем не менее, расположено оно в черте города, недалеко от ДК им. Малунцева, а до 2015 года носило статус гимназии. Школа традиционно занимает высшие позиции в различных рейтингах учебных заведений Омска.
МОЦРО № 117 набирает ребят из других школ в 5 и 10 классах. Поступление в 5 класс начинается в феврале: дети должны пройти два собеседования, после чего составляется рейтинг и публикуются списки будущих учеников школы.
В 10 классе идёт деление по четырём профилям: технологическому, экономическому, химико-биологическому и гуманитарному. Вступительные испытания (их специфика зависит от выбранного профиля) школьники проходят в марте, а рейтинг и приказы о зачислении появляются в июле. В исключительных случаях можно перейти и в более раннем возрасте, но такие случаи обсуждаются индивидуально.
3−5 место. Лицей «Бизнес и Информационные технологии» — 5 стобалльников
В этом рейтинге «БиТ» — школа с самой необычной историей. В девяностые в школе № 62 появились спецклассы, где уроки физики, математики и информатики вели преподаватели ОмГУПСа. Затем классы переехали в школу № 69, потом их становилось всё больше и больше, они несколько раз меняли дислокацию и обрели собственный дом на базе школы № 22, что около ж/д развязки по улице Кирова.
Исходя из информации, которую нам удалось найти на сайте лицея, приëм возможен только при наличии свободных мест. Интересно, что выпускники «БиТ» на ЕГЭ куда успешнее в гуманитарных науках, чем в технических: из пяти стобалльников четверо набрали максимум на экзамене по русскому языку.
2 место — Лицей № 143, 6 стобалльников
Прошлый год стал рекордным по количеству максимумов для этого учебного заведения: сразу шесть стобалльных работ по русскому языку (дважды), истории, химии, физике и литературе. Найти его можно в Нефтяниках, на улицах Тимофея Белозëрова и Светлой.
С самого момента основания здесь делают упор на точных науках: физике и математике. На параллели пятиклассников есть два «лицейских» класса, а у семиклассников — класс с углубленным изучением математики и физики. 10 и 11 классы делятся на технологический и социально-экономический профили. О переводе сюда лучше также договариваться персонально с руководством лицея.
1 место — Лицей № 64, 8 стобалльников
Расположенная в самом центре Омска около Речного вокзала, эта школа хоть и называется физико-математической, но ежегодно выпускает ребят, прекрасно разбирающихся в разных профилях. Достаточно сказать, что максимальные баллы по ЕГЭ за последние три года местные ребята набирали не только по математике и физике, но и в химии, обществознании, русском языке (трижды!) и даже географии.
Последние годы лицей активно конкурирует с МОЦРО № 117 за высшие строчки городских рейтингов по числу олимпиадников и среднему баллу ЕГЭ. После 9 класса здесь проходит набор в математический (он же универсальный), химико-биологический, технический и физико-математический профили. Как и в МОЦРО, лицей активно принимает в свои ряды ребят из других школ.