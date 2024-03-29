Топ омских школ: где чаще всего сдают ЕГЭ на 100 баллов?

Следующую позицию разделяют сразу три омские школы. Гимназия № 150 тоже расположена в Кировском округе, рядом с Левобережным рынком. Сверхудачным для школы стал 2022 год, когда максимум на ЕГЭ был достигнут аж четыре раза: трижды — на экзамене по русскому языку, и ещё один раз — на обществознании. Любопытно, что по основному профилю — а гимназия позиционирует себя как школа с углублённым изучением иностранных языков — ни одного максимума мы не обнаружили.