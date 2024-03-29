В Уфе на Аллее сказок появились 11 новых скульптур. Их разместили на постаментах за бронированным стеклом, сообщают в мэрии.
На аллее у театра кукол практически сформировался настоящий музей под открытым небом, где разместили миниатюры 11 крупнейших российских объектов, которые находятся в реестре ЮНЕСКО. Это «Ласточкино гнездо» (Крым), «Родина-мать зовет!» (Волгоград), «Ляля-Тюльпан» (Уфа), «Белосарайский маяк» (ДНР), «Собор Василия Блаженного (Москва), “Кижи” (Карелия), “Храм Вознесения в Коломенском” (Москва), “Свято-Петропавловский кафедральный собор” (ЛНР), “Тысячелетие России” (Великий Новгород), “Исаакиевский собор” (Санкт-Петербург), “Музей Шульган-таш” (Башкортостан). К середине апреля коллекцию пополнит миниатюра памятника Салавату Юлаеву.
Напомним, на аллее также можно в деталях рассмотреть уменьшенные копии четырех памятников природы Башкирии: Инзерских зубчаток, горы Торатау, Каповой пещеры и мавзолея Тура-хана.
«Благоустройство аллеи завершается. С наступлением благоприятных погодных условий территория будет озеленена», — сообщили в администрации Уфы.
Напомним, идея такой аллеи появилась более года назад. Для ее создания было организовано несколько аукционов, часть из них были отменены УФАС.