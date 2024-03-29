Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Узбекистана заплатят за самостоятельную сортировку бытового мусора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане жители многоквартирных домов смогут продавать отсортированный мусор предпринимателям. Новую программу анонсировал президент Шавкат Мирзиёев 29 марта на совещании, посвященном вопросам экологии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

За счет средств Фонда экологии жителям многоквартирных домов бесплатно предоставят специальные пакеты для мусора. А жители будут разделять вторсырье, неперерабатываемые и органические отходы. Предприниматели в свою очередь смогут покупать у населения перерабатываемые полезные отходы.

Сообщается, что сначала данная система заработает в Ташкенте, Ангрене и в Ташкентском районе Ташобласти, Андижане, Бухаре и Термезе..

Напомним, на совещании также было решено передать частично функции благоустройства частному сектору.