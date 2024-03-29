Жителям Узбекистана заплатят за самостоятельную сортировку бытового мусора

За счет средств Фонда экологии жителям многоквартирных домов бесплатно предоставят специальные пакеты для мусора. А жители будут разделять вторсырье, неперерабатываемые и органические отходы. Предприниматели в свою очередь смогут покупать у населения перерабатываемые полезные отходы.
Сообщается, что сначала данная система заработает в Ташкенте, Ангрене и в Ташкентском районе Ташобласти, Андижане, Бухаре и Термезе..
Напомним, на совещании также было решено передать частично функции благоустройства частному сектору.