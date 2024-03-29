Омичей просят помочь с благоустройством на бульваре Архитекторов

Специалисты хотят улучшить 1,5-километровый участок территории от улицы 70 лет Октября до Замарайки. Вместо парковки и пустыря здесь хотят создать разнообразное и экологичное пространство. Оно объединит парк 300-летия Омска и пойму реки Иртыш. Напомним, ранее мы писали, что с 1 сентября омичи не смогут встретить в аэропорту родных и знакомых.