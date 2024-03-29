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Омичей просят помочь с благоустройством на бульваре Архитекторов

Застройщик жилого комплекса Кварталы Драверта «Брусника», совместно с «Город решает» и архитектурными бюро МЛА+ и TOBE, приняли решение о запуске проекта для формирования общественного пространства на бульваре Архитекторов.

Уже сейчас жители Омска имеют возможность высказать свои мысли о проблемах данной территории и предложить идеи по ее улучшению. Для этого необходимо пройти онлайн-опрос до 11 апреля.

Специалисты хотят улучшить 1,5-километровый участок территории от улицы 70 лет Октября до Замарайки. Вместо парковки и пустыря здесь хотят создать разнообразное и экологичное пространство. Оно объединит парк 300-летия Омска и пойму реки Иртыш. Напомним, ранее мы писали, что с 1 сентября омичи не смогут встретить в аэропорту родных и знакомых.

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