Вечер памяти жертв теракта в «Крокусе» прошел в посольстве РФ в Минске

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Музыкальный вечер в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» состоялся в посольстве РФ в Беларуси 28 марта, сообщила пресс-служба дипмиссии.
На нем выступила белорусская пианистка Лидия Ефимович, которая сейчас учится в Санкт-Петербургской государственной консерватории. Она является лауреатом международных конкурсов, дважды стипендиатом Специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, стипендиатом Международного благотворительного фонда Юрия Розума.
Как отметила мать исполнительницы Екатерина Ефимович, для Лидии большая честь выступить в посольстве России. Данный музыкальный вечер — это знак благодарности за возможность постигать русскую школу музыки, учиться у известных профессоров и находиться в центре богатейшей культуры, которая является основой общего союзного пространства.
В пресс-службе посольства сообщили, что вместе со всеми россиянами Ефимович скорбит о погибших во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске. Поэтому вся музыкальная программа была построена на философско-лирических композициях.
Трагедия в «Крокусе».
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске. По последним данным, погибли 143 человека. Процедура опознания тел ведется круглосуточно.
Все пострадавшие были госпитализированы, часть из них уже выписана, однако многие остаются в больницах, в том числе в тяжелом состоянии.
Исполнители теракта попытались скрыться и двигались в сторону Украины. Они были задержаны силовиками в Брянской области.
Всего по делу проходят 11 человек, в том числе четверо мужчин, непосредственно участвовавших в теракте. Сейчас ведется работа над вскрытием всей пособнической базы террористов.
По словам президента страны Владимира Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично подготовленным терактом, а с организованным массовым убийством мирных людей. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут наказание.