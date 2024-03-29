Время открывать пляжный сезон. 1 апреля на Кубани воздух прогреется до летних температур

После сильных ветров до 25 метров в секунду и ливней на Кубань снова вернется весеннее тепло. Уже с 29 марта в крае потеплеет до +20 градусов, но дожди местами сохранятся.
«На метеорологические условия в Краснодарском крае будет влиять периферия приближающегося с северо-запада циклона. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут короткие дожди, но холоднее не станет. Температурный фон останется на пару градусов выше климатической нормы», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха 29 марта поднимется до +18…+20 градусов. Ветер поднимется до 5 −10 метров в секунду.
«На Черноморском побережье днем порывы ветра могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +17…+22 градусов. На Азовском побережье температуры поднимутся до +14…+19 градусов. В горах ночью +3…-2 градусов, днем +7…+12 градусов», — уточнили в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В выходные, 30 и 31 марта, погода в крае будет еще более теплой и солнечной. Воздух продолжит прогреваться до +20…+22 градусов.
«По территории края 30 марта температура поднимется от +18 до +23 градусов. Но по ощущениям будет казаться намного теплее, потому что солнце будет прогревать землю. Ветер будет умеренный, урагана не ждем», — сообщила «Комсомольской правде» — Кубань начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.
По предварительным данным, начало апреля порадует жителей и гостей Краснодарского края еще большим солнцем и теплом. Уже со следующей недели синоптики прогнозируют потепление до +26 градусов.