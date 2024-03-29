Мокрый бобр уединился для сытного ужина в Ленобласти, но попал на видео

Бобры — вегетарианцы, и сейчас их основной корм это кора деревьев и кустарников. Они валят крупные деревья, чтобы добраться до веток и коры высоко на стволе, некоторым из них удается найти пропитание на земле. Ранее на территории заповедника был замечен результат работы бобров. Осенью грызуны запасались веточным кормом на зиму, истончив стволы у основания. А кора упавших деревьев послужила кормом для лосей.