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Мокрый бобр уединился для сытного ужина в Ленобласти, но попал на видео

Ужинающего бобра заметили в Нижне-Свирском заповеднике.

Источник: Нижне-Свирский государственный заповедник

Одного из обитателей Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области заметили за вечерней трапезой. В объектив камеры попал бобр, в одиночестве пережевывающий найденную в воде пищу.

«Ужин бобра: ветка ольхи и корневище белокрыльника», — написали сотрудники заповедника в пятницу, 29 марта. Судя по кадрам, грызун был очень увлечен найденной добычей, происходящее вокруг его заботило мало.

Бобры — вегетарианцы, и сейчас их основной корм это кора деревьев и кустарников. Они валят крупные деревья, чтобы добраться до веток и коры высоко на стволе, некоторым из них удается найти пропитание на земле. Ранее на территории заповедника был замечен результат работы бобров. Осенью грызуны запасались веточным кормом на зиму, истончив стволы у основания. А кора упавших деревьев послужила кормом для лосей.

флора и фауна