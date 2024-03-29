Квота и бюджетные места: какие преимущества для казахстанцев в российских вузах

«Каждый год становится больше участников со стороны вузов. В этом году более 50 представителей приехали в Астану, тогда как в прошлом году их было 40. Количество посетителей тоже растет. Если в прошлом году весной их было порядка 2 тысяч, то на ноябрьскую выставку пришло уже 2300 человек. Мы ожидаем, что предстоящую выставку посетит еще больше людей», — добавил Связин.