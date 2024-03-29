Квота и бюджетные места: какие преимущества для казахстанцев в российских вузах

АСТАНА, 29 марта — Sputnik.В ходе пресс-конференции, которая прошла на площадке Sputnik Казахстан эксперт представительства Россотрудничества в Астане Александр Связин рассказал о том, почему казахстанцы выбирают обучение в российских вузах.
Почему выбирают российские Вузы
«Казахстанские абитуриенты выбирают российские вузы в первую очередь потому что в России качественное образование. Во вторую очередь, для казахстанцев важно, что они поедут учиться в города, в которых скорее всего были не раз. Это Москва и Петербург, ну и приграничные к Казахстану города — Екатеринбург, Томск, Омск, Новосибирск», — отметил спикер.
По его словам, выставка «Учись в России» стала уже традиционной и проводится в Астане 2 раза в год.
«Каждый год становится больше участников со стороны вузов. В этом году более 50 представителей приехали в Астану, тогда как в прошлом году их было 40. Количество посетителей тоже растет. Если в прошлом году весной их было порядка 2 тысяч, то на ноябрьскую выставку пришло уже 2300 человек. Мы ожидаем, что предстоящую выставку посетит еще больше людей», — добавил Связин.
В российских вузах можно обучаться как по очной, очно-заочной, так и заочной формах обучения.
При этом, российские власти для казахстанских абитуриентов выделяют 700 мест в российских вузах по квоте на обучение.
Как поступить по квоте
Кандидаты предоставляют документы о предыдущем образовании, проходят тестирование в режиме онлайн, по которому получают баллы. Также баллы получают за личные достижения: в общественной работе, волонтерство, призовые места в олимпиадах. Это все подсчитывается и на их основе составляется рейтинг. По его результатам кандидаты либо сразу получают квоту, либо их оставляют в резервном списке и у них есть шансы в случае, если кто-то откажется по каким-либо причинам или получают отказ.
Помимо квоты казахстанцы могут поступать и на бюджетные места, наравне с российскими выпускниками.
А можно поступить и на бюджетные места
«Не все ребята знают, что если квотная кампания закончилась и кто-то не попал по конкурсу, у них есть возможность летом сдать экзамены на бюджет наравне с российскими гражданами. Бюджетных мест много и в каждом вузе они есть», — поделилась секретом директор центра дополнительных образовательных программ для иностранных граждан Мининского университета Эмилия Савельева.
Начальник управления международного образования и сотрудничества Ивановского государственного химико-технологического университета Елена Абрамова более подробно остановилась на процедуре поступления на бюджетные места для казахстанских абитуриентов.
«Поскольку казахстанцы являются соотечественниками, то идут в общий конкурс наравне со всеми российскими студентами. Как происходит подача документов? Чаще всего это реализуется путем онлайн подачи документов. Это копии паспорта и аттестата об окончании школы. Далее сдает экзамены: русский, математика и еще один дополнительный предмет. Если он преодолевает минимальный конкурсный порог, то рекомендуется к зачислению в вуз», — сообщила она.
По ее словам, зачисление на бюджетные места в вузах происходит в первой декаде августа.
«Для ребят очень важно, что нет языкового барьера. Таким образом, адаптироваться в России для ребят из Казахстана не представляет никакой серьезной сложности», — отметила представитель вуза.
Слова коллеги дополнил исполняющий обязанности директора института международного образования Воронежского государственного технического университета Павел Зайцев.
«Ребята из Казахстана могут поступать вне зависимости от статуса соотечественника. Потому что есть отдельное соглашение с Российской Федерацией у четырех стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Они по факту гражданства могут поступать на бюджет», — подметил он. Тяжело ли адаптироваться.
Для адаптации студентов во многих российских вузах действует психологическая служба, которая курирует их с момента заселения в общежитие и до выпуска из университета.
«Это все делается абсолютно бесплатно. Это не только у иностранных студентов, проблемы есть и у русских студентов, потому что есть тоже из других городов приезжают и для них эта адаптация тоже нужна. Помимо этого, действует и досуг. Это самые различные студенческие сообщества», — говорит руководитель центра карьеры Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Екатерина Зотова.
По ее словам, помогают не только психологи, но также преподаватели и сами студенты-однокурсники.
Представители российских вузов заверили, что готовы готовить квалифицированные кадры для Казахстана по самым разным направлениям.
«К нам поступило предложение от корпорации “Еврохим” по подготовке специалистов для Казахстана. Это связано со строительством завода по производству минеральных удобрений мощностью 1 млн тонн в год. Им нужны специалисты, жители Казахстана с качественным образованием. Поэтому они обратились к нам, чтобы мы приехали в Казахстан и нашли местных абитуриентов, готовых к обучению, чтобы затем вернуться на родину и поднимать промышленность своей страны», — рассказывает Елена Абрамова.
При этом уровень подготовки казахстанских абитуриентов по мнению начальника управления по международной деятельности Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Ирины Пономаревой, не отличается от российских.
"Студенты из Казахстана очень открытые. С ними легко работать. Это видимо эффект основного образования школ Казахстана. Они абсолютно легко идут на контакт. Поэтому и до них легко достучаться и помочь. Простите за эмоцию, но с ними классно работать. А в остальном мы сильно похожи, — делится представитель вуза.
В завершение встречи участники пригласили жителей столицы на 6-ю выставку-презентацию «Учись в России», которая пройдет