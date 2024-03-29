Парк Екатеринбургского периода: как город выбирает свой новый облик

Историческое и символичное место для города. Реконструкция участка между улицами Куйбышева и Малышева завершилась в 2019 году. Здесь были укреплены берега, установлены детская площадка, скамейки, архитектурные композиции, расширены дорожки и обновлена площадь у памятника Малышеву. Появились новые газоны, деревья, освещение. Также реконструирован мост на улице Карла Маркса. Обновленная набережная стала комфортной зоной отдыха у воды и местом для массовых мероприятий.