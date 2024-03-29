Парк Екатеринбургского периода: как город выбирает свой новый облик

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ.
Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе голосования жители сами определяют, какие скверы, парки или набережные в их городах и селах нужно обновить.
Благодаря активности уральцев Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по реализации программы ФКГС. Яркими примерами благоустройства стали 6 парков Екатеринбурга.
СКВЕР У ОПЕРНОГО ТЕАТРА.
Любимое место у екатеринбуржцев для встреч, отдыха и наслаждения природой. Сквер был создан в 30-е годы прошлого века и прошел значительную реконструкцию в 2013 и 2020 годах. В результате обновился фонтан, появились новые архитектурные элементы, новое покрытие дорожек. Атмосферу для отдыха дополнило озеленение.
НАБЕРЕЖНАЯ ИСЕТИ.
Историческое и символичное место для города. Реконструкция участка между улицами Куйбышева и Малышева завершилась в 2019 году. Здесь были укреплены берега, установлены детская площадка, скамейки, архитектурные композиции, расширены дорожки и обновлена площадь у памятника Малышеву. Появились новые газоны, деревья, освещение. Также реконструирован мост на улице Карла Маркса. Обновленная набережная стала комфортной зоной отдыха у воды и местом для массовых мероприятий.
ЗЕЛЕНАЯ РОЩА.
Парк площадью 24 гектара в Ленинском районе стал особо охраняемой зоной в 2008 году. В 2020 году в нем произошли значительные изменения. Здесь заменили старые деревья на 1,6 тыс. елей, сосен, яблонь, берез и 4 тыс. кустарников. Установили светильники, архитектурные элементы, оборудование для отдыха и спорта. Проложили резиновое покрытие для бега и обновили тротуары.
СОЛНЕЧНЫЕ АЛЛЕИ.
Проект объединил общественные пространства в микрорайоне Солнечном. В 2023 году здесь обустроили пешеходные дорожки, зеленые зоны и места для отдыха и игр. На площади 27 тыс. кв. м разместились скамейки, светильники, беседки, столы для пинг-понга и другие объекты. Высажены 290 деревьев и 19 тыс. кустарников.
Пешеходная зона связала жилые дома с детсадом, школой художественной гимнастики и Губернаторским лицеем. Благоустройство «Солнечных аллей» стало подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга.
ПАРК ИМЕНИ XXII ПАРТСЪЕЗДА.
Парк является украшением Верх-Исетского района. Основанный в 1961 году на месте бывшего ипподрома он стал популярным местом отдыха и спорта для горожан.
Благоустройство парка проходило в два этапа. В 2020 году здесь отремонтировали аллеи, установили освещение, уложили газон и обустроили дорожки. А в 2021 году дополнили новым покрытием, газонами, освещением и другими инфраструктурными объектами.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПАРКА.
После обновления Преображенский парк в Академическом районе стал идеальным местом отдыха на природе. Для этого здесь посадили 340 деревьев, 4,5 тыс. кустарников. Появились новые тропинки, малая архитектура и освещение. Концептуально парк отражает дух Урала с его неровным ландшафтом, каменной рекой и французским парком «Версаль».
Второй этап благоустройства в 2024 году предусматривает обновление парка от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Мехренцева.
МНЕНИЯ.
Председатель РОО «Уральская экологическая экспертиза» Ольга Старцева:
— Прекрасно, что программа по реставрации комфортной городской среды продолжается. Город получает для этого федеральное финансирование, и важно разумно тратить эти средства в интересах здоровья горожан.
Эстетика обустройства территорий дорожками, лавочками и освещением должна осуществляться комплексно с экологической оценкой территории и оздоровлением расположенных на ней водных объектов и растений, с заменой больных деревьев на здоровые.
Чтобы содействовать созданию комфортной городской среды, важно активно голосовать за объекты благоустройства. Я уже проголосовала.
Директор Центрального парка культуры и отдыха им. В. Маяковского Павел Зубакин:
— Федеральная программа по формированию комфортной городской среды — хорошая возможность для парков не растягивать реконструкцию на годы (за неимением финансирования), а сделать все сразу и красиво за федеральные деньги. Главное, чтоб был классный и продуманный мастер-план, в идеале спроектированный на основе общественного мнения жителей.
Отмечу, что на сделанном благоустройстве дело не заканчивается. Общественное пространство надо наполнить смыслом и грамотно эксплуатировать.