В Уфе откроется первый семейный скалодром

В столичный скалодром можно прийти с семьями, с друзьями, трудовыми коллективами. Организаторы проекта предлагают 150 трасс разной сложности, подходящие для всех возрастов и уровней подготовки. Профессиональные инструкторы, за плечами которых не одна сотня километров горных высот, научат будущих скалолазов, как правильно ориентироваться на отвесной стене, грамотно перемещаться по зацепам и безопасно вернуться в исходную точку.
В день открытых дверей сотрудники центра развития и спорта продемонстрируют уфимцам и гостям города все возможности скалодрома, который обеспечит наработку крепких суставов, сильных мышц и просто хорошим настроением.
Организаторы мероприятия ждут уфимцев и гостей столицы на открытии первого семейного скалодрома 30 марта в 12 часов по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49/1, ТК «Октябрьский».
Напомним, ранее собственники помещений бывшего торгового комплекса «Октябрьский» решили выбрать новый путь развития. Как сообщало информагентство «Башинформ», предприниматели пришли к выводу, что пора перепрофилировать своё направление деятельности и предоставить жителям Уфы и пригорода столицы всех возрастов доступные ресурсы для занятий физкультурой и спортом.