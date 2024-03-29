В Уфе откроется первый семейный скалодром

В столичный скалодром можно прийти с семьями, с друзьями, трудовыми коллективами. Организаторы проекта предлагают 150 трасс разной сложности, подходящие для всех возрастов и уровней подготовки. Профессиональные инструкторы, за плечами которых не одна сотня километров горных высот, научат будущих скалолазов, как правильно ориентироваться на отвесной стене, грамотно перемещаться по зацепам и безопасно вернуться в исходную точку.