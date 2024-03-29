В Минспорта Новосибирской области прокомментировали арест Андрея Перлова

В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области прокомментировали арест бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова.
Напомним, олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе задержали в четверг, 28 марта по обвинению в мошенничестве. В пятницу Центральный районный суд Новосибирска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток. Таким образом, Перлов пробудет в СИЗО до 23 мая.
По данным пресс-службы управления Судебного департамента в Новосибирской области, в отношении Перлова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошеннчество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Ранее агентство ТАСС сообщало, что дело может быть связано с хищением средств субсидии, полученной ФК «Новосибирск» в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта.
Свою вину в мошенничестве Перлов не признал.
После того, как стало известно об аресте бывшего спортивного фукционера, официальный комментарий опубликовала пресс-служба Минспорта Новосибирской области.
«Андрей Перлов — большой спортсмен и олимпийский чемпион. Он много лет работал в отрасли спорта. В последние годы он являлся исполнительным директором региональной федерации футбола, генеральным директором ФК “Новосибирск”. Контракт на этой должности с ним был расторгнут в 2022 году. Уверены, что будут проведены все необходимые процедуры, и объективное расследование», — говорится в комментарии ведомства.
Напомним, после завершения спортивной карьеры Андрей Перлов работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, позднее преобразованного в министерство, с 2016 по 2023 годы он был исполнительным директором региональной федерации футбола, на этом посту Перлова в ноябре сменил Артём Роговский.
С 13 мая 2020 до 25 августа 2022 года Андрей Перлов работал генеральным директором ФК «Новосибирск». Сейчас эту должность занимает Алексей Толоконский.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что защита министра ЖКХ НСО Архипова обжаловала его арест.