В Минспорта Новосибирской области прокомментировали арест Андрея Перлова

«Андрей Перлов — большой спортсмен и олимпийский чемпион. Он много лет работал в отрасли спорта. В последние годы он являлся исполнительным директором региональной федерации футбола, генеральным директором ФК “Новосибирск”. Контракт на этой должности с ним был расторгнут в 2022 году. Уверены, что будут проведены все необходимые процедуры, и объективное расследование», — говорится в комментарии ведомства.