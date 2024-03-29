Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области в выходные дни ожидается похолодание с сильным ветром

Потеплеет только к середине следующей недели.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 757 мм рт. ст. +6°

В Новосибирской области в выходные дни и в начале следующей недели ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками и порывами ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. К середине недели ожидается потепление.

Сохраняется риск возникновения пожаров в жилье. Увеличивается риск чрезвычайных ситуаций на водных объектах. С 1 марта запрещен выезд на водоемы на любой технике. С 27 марта в регионе закрыты все ледовые переправы.

Высоким остается риск ДТП из-за гололедных явлений, особенно в утренние часы. Есть риск травмирования людей из-за схода льда и снега с крыш. Жителей просят соблюдать осторожность. При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 101 и 112.