Не только в одежде дело: эксперты рассказали, как не подхватить заразу при обманчивом тепле в Калининградской области

Из-за прихода весны многие калининградцы скинули пуховики, запрыгнув в более лёгкую одежду. Такая поспешность может обернуться ОРВИ и другими заболеваниями. Как избежать этого, рассказали в региональном Роспотребнадзоре в пятницу, 29 марта.
Некоторые люди более восприимчивы к ОРВИ в межсезонье, и дело тут не только в одежде. Переохлаждение и хронические заболевания снижают защитные силы организма и делают его более уязвимым к вирусам. Несколько рабочих способов, как снизить риск заболевания:
- регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептик;
- не прикасайтесь к глазам, носу и рту;
- соблюдайте правила респираторной гигиены: кашляйте и чихайте в салфетку или в сгиб локтя;
- заболели — оставайтесь дома: вы снизите риск передачи инфекции другим людям и вероятность осложнений;
- соблюдайте чистоту на работе и дома: протирайте столы, тумбочки и другие поверхности антимикробными салфетками;
- здоровый образ жизни — залог здоровья: высыпайтесь, будьте физически активными, питайтесь разнообразно, соблюдайте режим дня, откажитесь от вредных привычек;
- одевайтесь в соответствии с фактической температурой на улице, но учитывайте, что погода может резко измениться.