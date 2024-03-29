Не только в одежде дело: эксперты рассказали, как не подхватить заразу при обманчивом тепле в Калининградской области

Некоторые люди более восприимчивы к ОРВИ в межсезонье, и дело тут не только в одежде. Переохлаждение и хронические заболевания снижают защитные силы организма и делают его более уязвимым к вирусам. Несколько рабочих способов, как снизить риск заболевания: