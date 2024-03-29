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Не только в одежде дело: эксперты рассказали, как не подхватить заразу при обманчивом тепле в Калининградской области

Переохлаждение и хронические заболевания снижают защитные силы организма.

Из-за прихода весны многие калининградцы скинули пуховики, запрыгнув в более лёгкую одежду. Такая поспешность может обернуться ОРВИ и другими заболеваниями. Как избежать этого, рассказали в региональном Роспотребнадзоре в пятницу, 29 марта.

Некоторые люди более восприимчивы к ОРВИ в межсезонье, и дело тут не только в одежде. Переохлаждение и хронические заболевания снижают защитные силы организма и делают его более уязвимым к вирусам. Несколько рабочих способов, как снизить риск заболевания:

  • регулярно мойте руки с мылом или используйте антисептик;
  • не прикасайтесь к глазам, носу и рту;
  • соблюдайте правила респираторной гигиены: кашляйте и чихайте в салфетку или в сгиб локтя;
  • заболели — оставайтесь дома: вы снизите риск передачи инфекции другим людям и вероятность осложнений;
  • соблюдайте чистоту на работе и дома: протирайте столы, тумбочки и другие поверхности антимикробными салфетками;
  • здоровый образ жизни — залог здоровья: высыпайтесь, будьте физически активными, питайтесь разнообразно, соблюдайте режим дня, откажитесь от вредных привычек;
  • одевайтесь в соответствии с фактической температурой на улице, но учитывайте, что погода может резко измениться.

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