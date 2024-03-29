В Волгограде на две ночи закроют тоннель у ТРЦ «Акварель»

В Волгограде на две ночи закроют тоннель на двухуровневой развязке возле ТРЦ «Акварель» на проспекте Университетском. 30 и 31 марта 2024 года МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» при помощи спецтехники займется очисткой дороги от зимних песчано-грунтовых наносов, сообщили в мэрии.
— Работы потребуют перекрытия движения на обслуживаемом участке. Для проезда по-прежнему будет доступна наземная часть транспортной развязки, — рассказали в горадминистрации.
Перекрывать движение будут поочередно. В первую ночь — с 22 часов 30 марта до 6 часов утра 31 марта — дорожники займутся тоннелем в направлении Кировского района. На следующую ночь в это же время перекроют полосу, ведущую в центр города.