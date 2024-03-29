В Екатеринбурге осталось менее 50% запасов питьевой воды

В уральской столице уровень запасов питьевой воды опустился ниже 50% в двух из трех городских водохранилищ. Об этом во время заседания противопаводковой комиссии сообщил директор МУП «Водоканал» Кирилл Шутов.
— Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41%, Волчихинское водохранилище — на 55,5%, а Ново-Мариинское — на 21%, — рассказал Кирилл Шутов.
Он также отметил, что при положительном развитии паводковой обстановки запас водохранилищ может восполниться до необходимого уровня.
На заседании комиссии также поднимались вопросы по предотвращению подтопления. В связи с этим замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов поручил предусмотреть дополнительное оборудование на случай сильного таяния.