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В Екатеринбурге осталось менее 50% запасов питьевой воды

Они могут восполниться при положительном развитии паводковой ситуации.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 53% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В уральской столице уровень запасов питьевой воды опустился ниже 50% в двух из трех городских водохранилищ. Об этом во время заседания противопаводковой комиссии сообщил директор МУП «Водоканал» Кирилл Шутов.

— Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41%, Волчихинское водохранилище — на 55,5%, а Ново-Мариинское — на 21%, — рассказал Кирилл Шутов.

Он также отметил, что при положительном развитии паводковой обстановки запас водохранилищ может восполниться до необходимого уровня.

На заседании комиссии также поднимались вопросы по предотвращению подтопления. В связи с этим замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов поручил предусмотреть дополнительное оборудование на случай сильного таяния.

ЖКХ