В трех городах Краснодарского края откроют вытрезвители

На Кубани заработают вытрезвители. Специально оборудованные помещения для помощи изрядно подгулявшим гражданам откроют в трех крупных городах региона — Краснодаре, Сочи и Новороссийске.
«Для этого подготовлена вся нормативная база, отработаны законодательные механизмы. Сейчас дело за отраслевыми муниципальными учреждениям на местах», — рассказал «КП»-Кубань председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан ЗСК Краснодарского края Андрей Горбань.
По словам депутатов, данная мера поможет сократить количество преступлений и защитить самого человека, который находится в алкогольном состоянии. По статистике, каждое шестое преступление в Краснодарском крае совершается подшофе.
«Мы проанализировали ситуацию. На всей территории Кубани вытрезвители не нужны, а в городах с большой численностью, а также там, куда приезжают отдыхать туристы, — потребность в специальных местах есть. Там человеку смогут оказать помощь, он не будет находиться на улице, подвергая себя и окружающих опасности».
Предполагается, что нахождение в вытрезвителе человек будет оплачивать самостоятельно. Стоимость определят в ближайшее время.
КОНКРЕТНО.
В Краснодаре можно воспользоваться услугами частного вытрезвителя. Обычно это палаты при стационарах наркологических клиник. Стоимость с питанием, медикаментами и капельницами колеблется от 2 500 (нахождение в общей палате) до 7 тысяч (палата повышенной комфортности) в сутки. Специалисты обещают сохранить конфиденциальность и круглосуточную консультацию.