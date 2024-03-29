В трех городах Краснодарского края откроют вытрезвители

«Мы проанализировали ситуацию. На всей территории Кубани вытрезвители не нужны, а в городах с большой численностью, а также там, куда приезжают отдыхать туристы, — потребность в специальных местах есть. Там человеку смогут оказать помощь, он не будет находиться на улице, подвергая себя и окружающих опасности».