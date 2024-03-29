Литва разрешила проезд автобусу с молдавским детским хором

В четверг заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова сообщила, что она и дети более суток пытались выехать из Белоруссии, где хор участвовал с концертной программой, а до этого коллектив выступил со своим спектаклем в Варшаве. На границе с Литвой автобус продержали более семи часов. По словам руководительницы хора, в отказе пограничников фигурировали фразы, что коллектив «Рапсодия» представляет угрозу для Литвы. В пятницу утром МИД Молдавии выступил с заявлением, что автобус с детьми задержали на границе из-за отсутствия лицензии у перевозчика.