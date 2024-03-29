Литва разрешила проезд автобусу с молдавским детским хором

КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Литовские власти выдали разрешение на передвижение автобусу, в котором находится детский хор из Молдавии, возвращавшийся с гастролей в Белоруссии и Польше, сообщили в пятницу в молдавском МИД.
В четверг заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова сообщила, что она и дети более суток пытались выехать из Белоруссии, где хор участвовал с концертной программой, а до этого коллектив выступил со своим спектаклем в Варшаве. На границе с Литвой автобус продержали более семи часов. По словам руководительницы хора, в отказе пограничников фигурировали фразы, что коллектив «Рапсодия» представляет угрозу для Литвы. В пятницу утром МИД Молдавии выступил с заявлением, что автобус с детьми задержали на границе из-за отсутствия лицензии у перевозчика.
«В результате обращений МИД литовские власти выдали разрешение на передвижение автобусу, в котором находится хор, документ, который отсутствовал и без которого не был разрешен транзит через территорию Литвы. Дети и сопровождающие их взрослые получили необходимую помощь, в том числе горячий обед», — говорится в распространенном для СМИ сообщении МИД Молдавии.
Пока в дипломатических кругах решался вопрос, молдавский хор находился на территории Белоруссии.
В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии «Шор», политик и бизнесмен Илан Шор решил оказать свое содействие для возвращения молдавской детской вокальной студии в Кишинев. «Да, Шор оплатил трансфер для хора, наша команда забронировала билеты на самолет из Минска в Кишинев с пересадкой в третьей стране. Руководитель коллектива на данный момент решает воспользоваться нашей помощью или дождаться официальной помощи от МИД Молдавии», — сообщил собеседник агентства.
Родители детей молдавской хоровой студии «Рапсодия» раскритиковали в соцсетях заявление МИД Молдавии, что причиной запрета стало отсутствие лицензии у перевозчика, они отметили, что когда коллектив проезжал на этом же автобусе через Румынию, Словакию, Венгрию, а затем сделал остановку на два дня в Польше, никто из государственных органов не предъявлял соответствующие претензии.