В Пермском крае с 1 апреля продолжат работу четыре ледовые переправы

Ледовую переправу через реку Чусовая между селом Села и урочищем «Ванево» прекратила работу 29 марта. Ее протяженность составляла 260 м. Вторую переправу в округе закроют с 11:00 1 апреля. Она также проходит через Чусовую и соединяет поселок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка. Протяженность трассы 450 м.