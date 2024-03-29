В Пермском крае с 1 апреля продолжат работу четыре ледовые переправы

Установление теплой погоды в Пермском крае стало причиной еще двух ледовых переправ. По информации краевого МЧС, еще две ледовые переправы зароют для движения транспорта в Чусовском округе. К 1 апреля на территории региона останутся 4 ледовые переправы.
Ледовую переправу через реку Чусовая между селом Села и урочищем «Ванево» прекратила работу 29 марта. Ее протяженность составляла 260 м. Вторую переправу в округе закроют с 11:00 1 апреля. Она также проходит через Чусовую и соединяет поселок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка. Протяженность трассы 450 м.
С повышением температуры окружающего воздуха в дневные часы до плюсовых отметок на ледовых переправах начали разрушаться подъездных пути и съезды на лед.
В Пермском крае продолжат работу четыре ледовые переправы: в Соликамском округе через Каму в районе поселка Тюлькино, в Кунгурском округе через Сылву между селом Насадка и деревней Мостовой, в Гайнском округе через Каму в районе урочища «Пернояг» и поселка Касимовка.
Ранее "Комсомолка сообщила о закрытии ледовых переправ в Гайнском округе через реку Каму в районе поселка Кебраты и Косинском округе через реку Косу в районе поселка Усть-Коса.