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«Осадков быть не должно»: Синоптик Колесов рассказал, чего ждать в Петербурге от природы 30 и 31 марта

Синоптик Колесов пообещал теплые и сухие выходные в Петербурге.

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Источник: Комсомольская правда

Март в Петербурге закончится неоднозначно. Вечером в пятницу, 29-го числа, в городе ожидается дождь, который не прекратится даже ночью. А вот в субботу, 30 марта, осадков не ожидается. Но будет дуть довольно свежий ветер, при этом он разгонится до 12 метров в секунду. Да и температура опустится до восьми градусов, вместо сегодняшних 11. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

— Днем в субботу осадков быть не должно. Однако завтрашний день в Петербурге станет наиболее прохладным из всех ближайших, — указал синоптик.

А в воскресенье, 31 марта, погода в Северной столице станет лучше. Ветер ослабнет, а температура воздуха поднимется до 10−12 градусов. При этом также обойдется без осадков.

— Поэтому если планировать что-то на природе, то в воскресенье все делать будет комфортнее, — отметил Колесов.

Что касается Ленобласти, то на юге будет намного теплее, чем на севере. Там в субботу воздух прогреется до 13 градусов, а в воскресенье до 17. Кстати, первые 20 градусов тоже ожидаются в южной части региона. И произойдет это, по предварительному прогнозу, в понедельник.