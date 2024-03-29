«Осадков быть не должно»: Синоптик Колесов рассказал, чего ждать в Петербурге от природы 30 и 31 марта

Март в Петербурге закончится неоднозначно. Вечером в пятницу, 29-го числа, в городе ожидается дождь, который не прекратится даже ночью. А вот в субботу, 30 марта, осадков не ожидается. Но будет дуть довольно свежий ветер, при этом он разгонится до 12 метров в секунду. Да и температура опустится до восьми градусов, вместо сегодняшних 11. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.