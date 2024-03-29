Минута молчания и чтение стихов: что произошло после концерта Стаса Пьехи в Самаре 28 марта 2024

В минувший четверг, 28 марта 2024 года, в Окружном доме офицеров в Самаре выступил именитый выпускник «Фабрики звезд» Стас Пьеха. Зрители были тронуты его выступлением до глубины уши. Рассказываем, что произошло после концерта Стаса Пьехи в Самаре 28 марта 2024 года.
Минута молчания.
Выйдя на сцену, внук звезды советской эстрады Эдиты Пьехи, сказал, что это его первый концерт после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и предложил начать выступление с минуты молчания в память о погибших. А первой композицией, которую он исполнил, была «Колыбельная» Муслима Магомаева — именно его имя носит сгоревший концертный зал.
Далее было более двух часов живого звука. Публика рукоплескала не переставая. Артист спел все свои хиты и читал со сцены собственные стихотворения. Композицию «Не вставай на колени» Пьехе помогли исполнить дети из одного из самарских коллективов, в частности, юная звезда Всеволод Шевченко.
«Перепел свою родственницу».
Самарцы получили много ярких эмоций от концерта и делились своим восторгом в социальных сетях.
— Еще во времена «Фабрики» было понятно, что этот парень перепоет свою знаменитую родственницу. Сегодня Стас Пьеха — это высшая лига. Отработал два часа на одном дыхании, с уважением и большой любовью к своему зрителю, — написала поклонница Екатерина.
— Живая музыка, потрясающий вокал, сильный и харизматичный характер, открытое и честное общение со зрителем. Великолепное шоу и глубокий смысл сказанных столь важных слов… — восхитилась Ольга.
— Стас Пьеха! Самару твой концерт вернул к вере и надежде и подарил любовь! — написала Мила.
Сам Стас Пьеха, к сожалению, не очень активный пользователь соцсетей и пока ничего не рассказал о своих впечатлениях после концерта в Самаре.