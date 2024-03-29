Минута молчания и чтение стихов: что произошло после концерта Стаса Пьехи в Самаре 28 марта 2024

Выйдя на сцену, внук звезды советской эстрады Эдиты Пьехи, сказал, что это его первый концерт после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и предложил начать выступление с минуты молчания в память о погибших. А первой композицией, которую он исполнил, была «Колыбельная» Муслима Магомаева — именно его имя носит сгоревший концертный зал.