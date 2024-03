Рок-хиты, настолки, фримаркет: 10 идей для последних мартовских выходных в Калининграде

В клубе «Калининград Сити Джаз» пройдёт концерт зажигательной кавер-группы «Четыре». Публика услышит бестселлеры зарубежного и русского рока — the Cranberries, Roxette, Gloria Gaynor, Чичерина, Tina Turner, the Pretty Reckless, Мара, the Cardigans, Линда, Joan Osborne и многие другие в живом исполнении.