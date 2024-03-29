Рок-хиты, настолки, фримаркет: 10 идей для последних мартовских выходных в Калининграде

Найти диковинную вещицу на блошке и сразиться с мастерами настольных игр — в обзоре «Клопс Афиши» собрали 10 интересных идей для предстоящих выходных в Калининграде и области.
1. Therr Maitz
30 марта в 19:00, 31 марта в 18:00
«За десять с небольшим лет существования московского состава Therr Maitz стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, на счету которого саундтрек фильма “Лёд” и работа с артистами высокого уровня. Он совершенно органично смотрится и среди участников шоу “Голос”, и в жюри фестиваля “Новая волна”. В то же время его группа — важная статья российского музыкального экспорта: Therr Maitz уже покорились не только топовые российские фестивали, но и, скажем, сцена Europe на венгерском Sziget», — говорится в анонсе события.
2. Art-weekend «Искусство ускорения» в ArtGart
В эти дни галерея станет «тренировочной базой» для художников, которые только мечтают взлететь, а также для авторов, которые уже освоились в арт-вселенной, но находятся в поиске новых идей и новых галактик для покорения.
«Вместе с приглашёнными гостями — продюсерами, кураторами, художниками и предпринимателями — будем искать точки роста творческих специалистов, ускорять карьерный рост, видеть перспективы коллабораций и учиться выстраивать отношения с разными участниками художественного процесса», — рассказывают организаторы.
3. Экспресс-курс по продюсированию
30 марта, с 11:00 до 16:00
В пространстве «Сигнал» проведут бесплатное занятие для подростков 13−15 лет и их родителей и их родителей. Мастер-класс по продвижению городских событий в рамках проекта «Стать полезным». Необходимо зарегистрироваться.
Участников ждёт: погружение в профессию продюсера мероприятий, знакомство с подходами к продюсированию, разработка концепции своего события, формирование команды единомышленников, возможность воплотить свою идею в любом из общественно-культурных центров (ОКЦ) Калининградской области.
4. Лучшие хиты с женским вокалом
30 марта, 21:00
В клубе «Калининград Сити Джаз» пройдёт концерт зажигательной кавер-группы «Четыре». Публика услышит бестселлеры зарубежного и русского рока — the Cranberries, Roxette, Gloria Gaynor, Чичерина, Tina Turner, the Pretty Reckless, Мара, the Cardigans, Линда, Joan Osborne и многие другие в живом исполнении.
5. Открытый микрофон
30 марта, 19:00
В баре «Советов» проведут открытый микрофон для музыкантов: «Ожидаем уже ставших резидентами бара исполнителей и новичков». Также желающие смогут выступить на сцене, для этого необходимо связаться с организаторами.
6. RED ROOM
30 марта, 22:00
В Bus Station (Генделя, 3а) проведут рейв-вечеринку по мотивам сериала «Твин Пикс».
«В этой комнате таятся ответы на все твои вопросы. Эти ответы ритмичны, этой ночью каждая нота ощущается иначе, немного добрее, ведь каждый из нас заслуживает любви», — пишут в анонсе.
На сцене:
- AMACREAT
- L'ABEILLE
- SMOLIQUE
- AGAMA
- Y.FLAVA
7. «Фримаркет»
31 марта, с 12:00 до 14:00
В Молодёжном центре (ул. Лейтенанта Князева, 3) состоится бесплатная ярмарка. Принести можно любые ненужные вещи и взять всё, что понравится бесплатно. Главное условие — вещи должны быть пригодны к употреблению, одежда и обувь целая и чистая.
8. Каникулы в музее Германа Брахерта
С 27 по 31 марта
Жителей и гостей Светлогорска приглашают провести весенние каникулы в Доме-музее Германа Брахерта. Посетителям предлагают пройти интерактивные поисковые маршруты, которые знакомят участников с основной экспозицией.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 17:00, Дом-музей Германа Брахерта, г. Светлогорск, пос. Отрадное ул. Токарева, дом. 7.
9. «День всех игр»
31 марта, 13:00
В арт-пространстве «Сигнал» состоится встреча для любителей настолок. Официальная часть продлится до 18:00, а после наставники усядутся за столы уже в качестве игроков и разделят их вместе с участниками.
«Выбирайте, что вам по душе, планируйте отличные выходные, зовите друзей, приходите своими семьями, весёлый, интересный день в уютной и дружественной атмосфере вам гарантирован!» — обещают устроители.
Вход свободный.
10. Семён Альтов
31 марта, 19:00
В Доме искусств выступит сатирик Семён Альтов. В преддверии Дня юмора и смеха артист представит программу «ОБОВСЁМ», в которую войдут новые острые шутки на злобу дня.
Советский и российский писатель — классик юмора, голос, интонации которого известны многим с детства, а его визитная карточка — чтение текстов с листа. Автор писал монологи для Аркадия Райкина, Геннадия Хазанова, Владимира Винокура, Клары Новиковой, Ефима Шифрина.
Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».