В зоопарке Бахчисарая выбрали имя кенгуренку

— Всем детям очень понравилось. Все смотрели мультик «Тиг и Лео», в котором кенгуренка звали Улуру. Кроме того, Улуру — это еще и гора в Австралии. Поэтому вполне логично, что именно такое имя и выбрали, — отметил Жиленко.