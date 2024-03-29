В зоопарке Бахчисарая выбрали имя кенгуренку

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр определились с именем кенгуренка, который родился полгода назад, и впервые выбрался из маминой сумки в начале марта. Среди почти сотни имен, которые предложили посетители и подписчики парка, было выбрано Улуру, сообщил КП-Крым директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
— Всем детям очень понравилось. Все смотрели мультик «Тиг и Лео», в котором кенгуренка звали Улуру. Кроме того, Улуру — это еще и гора в Австралии. Поэтому вполне логично, что именно такое имя и выбрали, — отметил Жиленко.
Среди вариантов имен, которые предлагали подписчики парка в соцсети, также были Крымчик, Мафик, Ваня и Веня, Смурфик и даже Шаман.
Напомним, парочка рыжих кенгуру появилась в Бахчисарайском парке минувшим летом. Это крупнейшие сумчатые Австралии, рост которых в холке составляет примерно полтора метра.