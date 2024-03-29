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В Адлерском районе Сочи открыли набережную после реконструкции

Набережную от пляжей «Мандарин» до «Огонек-3» благоустроили в Сочи.

Источник: Калинина Светлана Владимировна — Telegram

В Адлере после реконструкции открыли набережную. Она протянулась от пляжей «Мандарин» до «Огонек-3».

Здесь благоустроили 20 тысяч квадратных метров променада.

«На набережной уложено новое современное тротуарное покрытие, обновлена система уличного освещения, установлена парковая мебель. Проведено и озеленение территории».

рассказала Светлана Калинина
первый заммэра Сочи

Реконструкцию специально провели в межсезонье, чтобы открыть обновленное пространство к сезону весенних прогулок.

Ранее стало известно, сколько пляжей подготовят к лету в разных районах курорта.

архитектура