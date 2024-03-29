В Адлерском районе Сочи открыли набережную после реконструкции

В Адлере после реконструкции открыли набережную. Она протянулась от пляжей «Мандарин» до «Огонек-3».
Здесь благоустроили 20 тысяч квадратных метров променада.
«На набережной уложено новое современное тротуарное покрытие, обновлена система уличного освещения, установлена парковая мебель. Проведено и озеленение территории».
Реконструкцию специально провели в межсезонье, чтобы открыть обновленное пространство к сезону весенних прогулок.
Ранее стало известно, сколько пляжей подготовят к лету в разных районах курорта.