Дожди и грозы, а также ветер ожидаются в течение недели в Алматы

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 30 марта по 5 апреля жителей и гостей южной столицы ждет переменчивая погода. После дождливых выходных осадки закончатся, но будет наблюдаться ветер. А в среду специалисты снова прогнозируют дождь и грозу.