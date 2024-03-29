Дожди и грозы, а также ветер ожидаются в течение недели в Алматы

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 30 марта по 5 апреля жителей и гостей южной столицы ждет переменчивая погода. После дождливых выходных осадки закончатся, но будет наблюдаться ветер. А в среду специалисты снова прогнозируют дождь и грозу.
30 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +9+11°C.
31 марта: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Ветер северо-западный 3−8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +8+10°C.
1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C.
2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C.
3 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 3−8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +11+13°C.
4 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +14+16°C.
5 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +15+17°C.
Ранее синоптики сообщили, что сильные осадки прогнозируют 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта — в Восточно-Казахстанской области.