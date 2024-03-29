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В Самарской области снова открыли движение для грузовиков на федеральной трассе

Движение на трассе М-5 «Урал» — подъезд к Оренбургу в Самарской области восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сняли временные ограничения на участке дороги М-5 «Урал» — подъезд к Оренбургу с 97 по 128 километр. Напомним, что с 28 марта там установили запрет на проезд большегрузных машин из-за плохой погоды: сильного ветра, метели, ограниченной видимости.

Ограничение коснулось участка трассы, который проходил через Нефтегорский, Борский и Алексеевский районы Самарской области. Позже ограничение продлили до 15.00 29 марта.

А после этого пресс-служба МЧС России по Самарской области сообщила, что ограничение снято, а движение на дороге восстановлено для всех видов транспорта.