В Самарской области снова открыли движение для грузовиков на федеральной трассе

В Самарской области сняли временные ограничения на участке дороги М-5 «Урал» — подъезд к Оренбургу с 97 по 128 километр. Напомним, что с 28 марта там установили запрет на проезд большегрузных машин из-за плохой погоды: сильного ветра, метели, ограниченной видимости.