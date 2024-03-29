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«Голубое» топливо становится роскошью: Из-за больших долгов в Молдове отключают от газа потребителей

Текущая задолженность конечных потребителей за поставленный природный газ составила более 318 млн леев.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 25 марта 2024 года текущая задолженность конечных потребителей за поставленный природный газ составила 318,595 млн леев, из которых 240,548 млн леев приходятся на небытовых потребителей, и 78,047 млн леев на бытовых потребителей. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.

— Данная ситуация ставит под угрозу выполнение АО «Молдовагаз» своих контрактных обязательств перед поставщиками, и она непосредственно связана со своевременной оплатой конечными потребителями стоимости потреблённого природного газа, — цитирует Вадима Чебан t.me/aifmd.

Таким образом, во избежание роста задолженности за природный газ и с целью выполнения взятых на себя финансовых обязательств, АО «Молдовагаз» предупреждает о начале процедуры отключения газовых установок потребителей-должников.