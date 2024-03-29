«Голубое» топливо становится роскошью: Из-за больших долгов в Молдове отключают от газа потребителей

По состоянию на 25 марта 2024 года текущая задолженность конечных потребителей за поставленный природный газ составила 318,595 млн леев, из которых 240,548 млн леев приходятся на небытовых потребителей, и 78,047 млн леев на бытовых потребителей. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.
— Данная ситуация ставит под угрозу выполнение АО «Молдовагаз» своих контрактных обязательств перед поставщиками, и она непосредственно связана со своевременной оплатой конечными потребителями стоимости потреблённого природного газа, — цитирует Вадима Чебан t.me/aifmd.
Таким образом, во избежание роста задолженности за природный газ и с целью выполнения взятых на себя финансовых обязательств, АО «Молдовагаз» предупреждает о начале процедуры отключения газовых установок потребителей-должников.