Три автобуса изменят маршруты во время репетиций парада Победы в Екатеринбурге

Маршруты движения будут изменены 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 апреля. С 7:40 до 9:30 планируется закрыть движение транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), с 9:00 до 14:00 транспорт не будет курсировать по Палисадной, Зенитчиков, Эскадронной, 2-й Новосибирской, Окраинной.