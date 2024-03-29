Три автобуса изменят маршруты во время репетиций парада Победы в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Маршруты движения будут изменены 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 апреля. С 7:40 до 9:30 планируется закрыть движение транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), с 9:00 до 14:00 транспорт не будет курсировать по Палисадной, Зенитчиков, Эскадронной, 2-й Новосибирской, Окраинной.
На время репетиций маршрут автобуса № 53 (Ритейл парк — Автовокзал) будет пролегать по улицам Нескучная, Лучистая, 2-я Новосибирская, Окружная, Селькоровская, Титова, Ферганская, Агрономическая, Военная, Московская, Щорса, 8 Марта и Циолковского.
Маршрут автобуса № 77 (Ритейл парк — Высоцкого) будет пролегать по Нескучной, Любви, Золотистому бульвару, Чемпионов, Лучистой, 2-й Новосибирской, Окружной, Селькоровской, Титова, 8 Марта, Шварца, Белинского, Малышева и Высоцкого.
Маршрут № 81 (17 Мехколонна — Авангард) укорочен до остановки «Окраинная».
«МК-Урал» ранее писал, что перекрытые участки можно будет объехать по улицам Лучистой, Окружной, Селькоровской, Предельной, Городской и Амундсена.
«Городские власти призывают горожан быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее и отнестись с пониманием к процессу подготовки всенародного праздника», — сообщили в ведомстве.