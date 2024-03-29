Телевидение и радио временно перестанут работать в Воронежской области в апреле

Перерывы в вещании будут делать по будням, преимущественно, в ночное время, однако утренние часы тоже попадут в промежуток прекращения подачи сигнала.
Так, на вышках в Воронеже, Россоши, Богучаре и Борисоглебске телевидение и радио отключат 15 апреля с 01:00 до 10:00. В остальных районах точные даты отключения не сообщаются.
— Передатчики, транслирующие цифровое и аналоговое телевидение, а такжерадиопрограммы, расположенные на объектах в муниципалитетах региона, будут выключать в разные дни месяца последовательно. Остановка с 10:00 до 16:00, — рассказали в РТРС «Воронежский ОРТПЦ».
Воронежцам напомнили, что плановые работы проводят четыре раза в год, график утверждается заранее. Отключение телевидения и радио связано с настраиванием оборудования для его бесперебойной работы в течение остального года.
Под отключение попадут 20 бесплатных цифровых каналов, а также аналоговый телеканал в Борисоглебске и три аналоговых канала в Воронеже. Не будут работать и все основные радиостанции.
Уточнить информацию об отключениях воронежцы могут по телефону 8−800−220−20−02.