Суд арестовал активы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича

Центральный районный суд Челябинска наложил запрет на операции с долями и акциями АО «Макфа», АО «Первый хлебокомбинат», ООО «Родник» и еще трех десятков компаний, принадлежащих семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его деловым партнерам. Активы арестованы в качестве обеспечительной меры по иску Генеральной прокуратуры РФ, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу суда.
Иск заместителя генпрокурора в интересах Российской Федерации был принят в суде накануне, 28 марта. Ответчиками по нему выступают 47 физических и юридических лиц, включая самого Юревича, его родных, экс-дупутата Госдумы и совладельца «Макфы» Вадима Белоуосова с женой.
В суде пояснили, что исковые требования прокуратуры основаны на нарушении положений федерального закона «О противодействии коррупции» в части отвественности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения (статьи 13 и 14 ФЗ). Остальные детали иска не разглашаются.
В настоящее время Михаил Юревич проживает за границей — предположительно в Лондоне. В 2017 году бывшего губернатора заочно арестовали по обвинению в получении взяток на сумму 3,4 млрд рублей.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.
Напомним, что в тот же день, 28 марта, Генпрокуратура расширила исковые требования по иску к челябинскому олигарху Юрию Антипову. Госорган требует изъять в пользу РФ 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”», ООО «Агрофирма “Ариант”», ООО «ЦПИ — Ариант», принадлежащих бывшему деловому партнеру Антипова — Александру Аристову.