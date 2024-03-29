Суд арестовал активы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича

Центральный районный суд Челябинска наложил запрет на операции с долями и акциями АО «Макфа», АО «Первый хлебокомбинат», ООО «Родник» и еще трех десятков компаний, принадлежащих семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его деловым партнерам. Активы арестованы в качестве обеспечительной меры по иску Генеральной прокуратуры РФ, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу суда.